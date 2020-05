Fase2, Valean (Comm. Ue Trasporti): "Presto linee guida Ue per mobilità e trasporti" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 aprile 2020 Fase2, Valean (Commissario Ue Trasporti): "Presto linee guida Ue per mobilità e trasporti" “Stiamo preparando delle linee guida per delle regole quando si restaurerà la mobilità e i trasporti in Europa."Così la Commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. "Dobbiamo capire che tutto questo dipenderà dalla situazione sanitaria in ogni Stato membro e sulle decisioni prese dagli Stati riguardo l’alleggerimento delle misure restrittive. - spiega - D’altro canto, dal momento in cui si riapre dovremmo concordare assieme, in ogni paese, di avere delle regole comuni affinché le persone sappiano già cosa aspettarsi. Possiamo immaginare che queste regole saranno basate su temperatura corporea, distanziamento sociale, sanificazione dei mezzi di trasporto, degli aerei e degli snodi. Probabilmente anche lo scambio dei documenti avverrà in modo elettronico. Quindi bisognerà incoraggiare tutte queste operazioni che ci consentiranno di convivere con il virus e ricominciare a viaggiare anche con il virus” conclude la commissaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it