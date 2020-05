(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2020 Polizia Locale di Roma Capitale, 300 nuovi agenti appena assunti Il post della sindaca di Roma Virginia Raggi: "In queste settimane di emergenza gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno assicurando un contributo fondamentale per la salvaguardia della salute pubblica. Per questo rafforzare il Corpo rappresenta un'azione a beneficio di tutti i cittadini. Hanno quasi terminato di firmare i 300 nuovi agenti appena assunti. Convocati a scaglioni a partire dal 2016, stanno iniziando la nuova avventura con entusiasmo e dedizione. In totale sono 1.300 i nuovi agenti assunti da noi, grazie al percorso impostato dall'Assessore Antonio De Santis. Dopo anni di attesa, pur avendo vinto un concorso, erano stati privati di un loro diritto. Le precedenti amministrazioni li avevano letteralmente abbandonati. Ora possono lavorare al servizio della nostra città. Benvenuti!" / facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev