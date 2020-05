(Agenzia Vista) Milano, 04 maggio 2020 YesMilano, Ghali lancia la campagna "Un nuovo inizio. Un passo alla volta" Il sindaco di Milano Beppe Sala fa un punto sulla prima giornata di ripartenza che ha dato il via alla fase 2 dell'emergenza coronavirus: "I tornelli della metro in poche stazioni soprattutto in concomitanza con l'arrivo di treni regionali per esempio a Sesto, Porta Genova, Affori, ma direi ampiamente positivo. Anche in superficie abbiamo fatto una decina di salti di fermata perchè c'era già troppa gente a bordo ed è stato fatto credo un blocco di una vettura perchè c'era una persona senza mascherina" / facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev