(Agenzia Vista) Como, 04 maggio 2020 Sequestrati 36 kg d’oro e denaro contante per 660.000 € a Como Operazione 'Panni Sporchi' della Guardia di Finanza di Como. Denunciate 19 persone per riciclaggio internazionale, sequestrati 36 kg di Oro e denaro contante per 660.000 euro. / Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev