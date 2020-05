(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2020 Silvestri (M5S): “Vogliamo reddito di emergenza e 160 mld per settori in crisi” “Vogliamo reddito di emergenza e 160 mld per settori in crisi” queste le parole di Francesco Silvestri, Movimento Cinque Stelle, sulle politiche adottate dal Governo per arginare la crisi economica dovuta al coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev