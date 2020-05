Coronavirus, Oms: affermazioni Pompeo su Cina sono speculative

Ginevra, 5 mag. (askanews) - L'Organizzazione Mondiale della sanità da un lato elogia l'Europa che lunedì ha promesso un miliardo di euro per la ricerca globale di vaccini e cure contro il nuovo coronavirus, dall'altra bacchetta gli Stati Uniti. La frattura tra Usa e Oms non fa che ampliarsi, dopo lo scambio di accuse tra il presidente Trump per la presunta poca trasparenza dell'organizzazione e ...