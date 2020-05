(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2020 Carceri, Salvini: "Bonafede-Di Matteo? Ci sono ombre, non è equivoco" Il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook: "La giustizia è uguale per tutti, non ci possono essere ombre di sospetti. Pensate se fosse successo ai danni di un ministro della Lega o di Berlusconi... Saremmo finiti sui giornali e su tutte le televisioni. Adesso invece niente. Il signor Crimi, capo del Movimento 5 Stelle, ha detto: un equivoco, si devono chiarire il ministro e il magistrato. No, quando c'è l'ombra di un condizionamento nella scelta di qualcuno, non basta una chiacchiera. Ci vogliono chiarimenti veri, possibilmente in Parlamento". / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev