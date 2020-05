Fase 2, Zevi (Osservatorio Studi): "Lanciato appello Io resto insieme alle famiglie"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2020 Fase 2, Zevi lanciato appello Io resto insieme alle famiglie Il Parlamento discuta e approvi al più presto una legge per i congiunti dei sanitari “caduti” nella lotta al Coronavirus, prevedendo un indennizzo di almeno 250mila euro a nucleo familiare. L’appello, già sottoscritto da oltre 200 persone, può essere firmato sul sito https://iorestoinsiemeallefamiglie.it. E’ la richiesta alla base dell’iniziativa #iorestoinsiemeallefamiglie, promossa dall’Osservatorio Studi, presieduto da Tobia Zevi. “Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, quasi 200 tra medici, infermieri e professionisti del settore sanitario sono morti durante l’adempimento del proprio dovere - dichiara Zevi - Donne e uomini che hanno donato le proprie vite mettendole al servizio delle nostre, dell’intera collettività, costretti a lavorare quotidianamente su turni massacranti, spesso senza protezioni adeguate, per salvare più vite possibili. Le famiglie di questi eroi non devono essere lasciate sole né essere dimenticate”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev