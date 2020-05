(Agenzia Vista) Venezia, 06 maggio 2020 Zaia: "Creiamo grande banca del sangue dei pazienti guariti per curare i malati" "Siamo partiti per primi in Italia con il progetto della cura sierologica. Possiamo annunciare che 12 pazienti sono stati curati in modo incoraggiante. Nelle prossime ore inizieremo a rendere industriale la raccolta del sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. La nostra idea è quella di costruire una grande banca del sangue dei pazienti malati che sono guariti. Sangue che ha gli anticorpi e che comunque sarà utile nelle donazioni. Mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti di donarci per mezzora il braccio per costituire la più grande banca del sangue dei guariti da Coronavirus". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sul punto dell'emergenza coronavirus. Facebook/Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev