Il pressing di Zaia: il Veneto è pronto a riaprire tutto subito

Marghera (Ve), 7 mag. (askanews) - Continuano a calare i ricoveri, anche in terapia intensiva, e aumentano i dimessi, mentre il numero dei tamponi effettuati ad oggi in Veneto è di 410.000 con 9mila test effettuati nella sola giornata di ieri. Dopo avere letto i dati quotidiani nella diretta Facebook dalla protezione civile di Marghera (Ve), il governatore Luca Zaia ha annunciato: "In generale ...