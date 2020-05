(Agenzia Vista) Parma, 07 maggio 2020 Una tromba suona "Va' Pensiero" a Parma per le vittime del Covid e i sanitari Il video postato dalla Società dei Concerti Parma: "A tutte le vittime del Covid19 e a tutti gli operatori sanitari che combattono ogni giorno per salvaguardare la nostra salute. Un messaggio di speranza che parte da Parma per raggiungere il cuore di tutti voi, di tutto il pianeta. Con la partecipazione straordinaria di Marco Pierobon alla tromba". / Facebook Società dei Concerti Parma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev