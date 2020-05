(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2020 Bellanova incontro con Conte andato bene, nei prossimi giorni speriamo di trovare sintesi "L'incontro con Conte è andato bene, è stato un primo momento di confronto su quel che bisogna fare per rafforzare l'iniziativa di Governo. In questa fase serve maggiore impegno da parte di tutti per riavviare le attività produttive. Abbiamo iniziato a discutere, spero che nei prossimi giorni si possa arrivare a una sintesi condivisa" così la Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev