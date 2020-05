(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2020 Fase 2 per i parrucchieri a Roma. “Siamo pronti a ripartire ma servono regole certe” La fase 2 sta per iniziare anche per i parrucchieri di Roma. La data di apertura e le normative che dovranno rispettare non sono ancora certe ma i professionisti del settore sono pronti a ripartire. Ecco le parole di Francesco Bianchini, titolare di “Francesco Bianchini Hair Spa, e di Daniela Buscè la Store Manager del negozio di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev