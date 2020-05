(Agenzia Vista) Genova, 14 maggio 2020 I Feel You, il braccialetto elettronico per i distanziamenti sociali creato dall'IIT di Genova La presentazione del prototipo di braccialetto intelligente realizzato dai ricercatori dell’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia di Genova in grado di monitorare la sua distanza da un altro braccialetto e segnalarla attraverso una vibrazione. All' evento il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, il direttore scientifico di IIT Giorgio Metta e il ricercatore di IIT e responsabile del progetto Daniele Pucci. / courtesy Regione Liguria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev