(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2020 Speranza investiamo su infermiere di quartiere, garantiamo prossimita' ai cittadini "Infermiere di quartiere è una figura nuova, ma molto importante. Investiamo oltre 330 milioni per assumere 9600 infermieri, anche questi per sempre. Saranno a servizio dei nostri territori, per favorire la prossimità alle esigenze delle persone" queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev