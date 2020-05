(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2020 INFOGRAFICA Dl Rilancio, aumentano risorse per la sanità Il Dl Rilancio prevede un investimento di 3 miliardi e 250 milioni di euro per finanziare il servizio sanitario nazionale dopo la prima fase dell'emergenza FONDI PER I TERRITORI: 1,256 MILIONI In tutte le Regioni verrà potenziata l'attività di sorveglianza attiva in collaborazione con medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta Disposto anche l'incremento dei controlli nelle Rsa Previsto l'infermiere di quartiere per potenziare l'assistenza domiciliare ai pazienti in isolamento, ai malati cronici, disabili, persone con disturbi mentali o in situazioni di fragilità Saranno introdotte App di telefonia mobile per una maggiore sorveglianza sanitaria domiciliare I pazienti riceveranno in dotazione i saturimetri per monitorare un eventuale peggioramento Le Regioni potranno stipulare contratti d'affitto con strutture alberghiere per isolamento e quarantena FONDI PER OSPEDALI: 1,467 MILIONI Aumentano i Covid-Hospital e i posti di terapia intensiva: tra strutture fisse e mobili l' incremento totale sarà del 115% rispetto alla pre-emergenza I pronto soccorso verranno riorganizzati per separare i pazienti Covid dagli altri Verranno acquistate inoltre ambulanze ad alto biocontenimento FONDI PER PERSONALE: 526 MILIONI Previste risorse per gli straordinari del personale ospedaliero, nuove assunzioni e un incremento di borse di studio in ambito medico: Anestesia e rianimazione, Medicina d'urgenza, Pneumologia, Malattie infettive Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev