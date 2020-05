(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2020 Conte fuori dal Senato fermato da una signora: "Non ho tenuto a bada nessuno, italiani responsabili" Il Senato riunito per la discussione delle due mozioni di sfiducia al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fuori da Palazzo Madama viene fermato da una signora che lo ringrazia per il lavoro svolto durante l'emergenza coronavirus: "Io non ho tenuto a bada. Tutti abbiamo avuto un grande senso di responsabilità. Ognuno ha fatto il suo. Ma non è finita". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev