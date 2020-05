(Agenzia Vista) New York, 20 maggio 2020 Coronavirus, il segretario Onu Guterres: "Pandemia minaccia progressi fatti in Africa" Al lancio virtuale di un documento informativo sulle Nazioni Unite incentrato sull'impatto della COVID-19 in tutta l'Africa, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha dichiarato che la pandemia di coronavirus minaccia i guadagni faticosamente raggiunti dagli africani in tutto il continente. Ha esortato il mondo a rimanere solidale con la gente, "ora e per riprendersi meglio". / Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev