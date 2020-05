(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Coronavirus, Conte conclude in Aula: "Spetta a noi trasformare questa emergenza in opportunità" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce sull'emergenza Covid-19 nell'Aula della Camera dei deputati: "Abbiamo di fronte un'opportunità storica: possiamo sciogliere i nodi e rimuovere le incrostazioni che sin qui ci hanno impedito di produrre benessere diffuso a beneficio di tutti i cittadini, superando i punti di debolezza che hanno sin qui frenato lo sviluppo del nostro Paese, in particolare dalla metà degli anni Novanta. Spetta a noi tutti trasformare questa emergenza in opportunità" / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev