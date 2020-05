Giustizia, pres. Commissione antimafia Morra: "Inammissibili parole su Salvini in chat magistrati"

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Giustizia, pres. Commissione antimafia Morra: "Inammissibili parole su Salvini in chat magistrati" Il presidente della Commissione parlamentare antimafia ed esponente M5s Nicola Morra intervenendo in Aula a Palazzo Madama: "E' assolutamente inammissibile che, seppure in chat private, magistrati giudichino un ministro come è stato giudicato" / Senato Tv Fonte: ...