(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Anas e Croce Rossa Italiana insieme per la sicurezza degli autotrasportatori “Save the Trucker”, prima iniziativa del protocollo d’intesa sottoscritto per il contenimento della diffusione del COVID-19 nell’ambito della Strategia di Sostenibilità del Gruppo FS Italiane Simonini, AD Anas: “Per Anas la tutela della salute delle persone che viaggiano sulla sua rete stradale è un’assoluta priorità”. Ronzi, Segretario generale CRI: “Questo accordo con Anas è un punto di partenza molto significativo che pone al centro dell'attenzione la sicurezza di chi viaggia”. Di Matteo, Presidente Comitato Centrale Albo degli Autotrasportatori: “Lavorare in piena sicurezza è fondamentale, ora ancora di più” Incrementare la sicurezza di chi viaggia per trasportare le merci. È l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa siglato da Anas (Gruppo FS Italiane) e Croce Rossa Italiana in collaborazione con Albo degli Autotrasportatori. Il documento, redatto nell’ambito della Strategia di Sostenibilità del Gruppo FS, accende un faro sulle iniziative da mettere in campo per potenziare la sicurezza di chi percorre le strade Anas. Il protocollo d’intesa pone le basi per un’ampia collaorazione tra Anas e Croce Rossa Italiana che prevede diverse iniziative in favore dei viaggiatori. La prima, operativa già da ieri sul Grande Raccordo Anulare, è “Save the Trucker”, un progetto interamente dedicato agli autotrasportatori, categoria in prima linea durante l’emergenza sanitaria COVID-19, il cui impegno nel garantire in maniera costante l’approvvigionamento dei beni essenziali si è rivelato determinante per la tenuta economica e sociale del Paese. L’iniziativa si svolgerà, da oggi e fino al 21 giugno 2020, in orari specifici dal lunedì al venerdì, oltre che sul GRA, anche sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” e sulla strada statale E45/3bis “Tiberina”. Lungo questi tracciati sono state istituite, presso alcune aree di servizio e ristoro selezionate tra quelle presenti sulla rete Anas, alcuni punti informativo-sanitari dove i volontari della Croce Rossa Italiana saranno a disposizione degli operatori dell’autotrasporto per effettuare lo screening di temperatura, la consegna gratuita di confezioni di gel disinfettante, la distribuzione gratuita dei DPI, i dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti di lattice) e per fornire tutte le informazioni relative al Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it