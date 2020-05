(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Senatrice FI Ronzulli ferma Conte in Aula per chiedergli incontro per tutela diritti mondo infanzia “Come ho più volte denunciato i bambini sono i grandi dimenticati in questa fase di emergenza che attraversa il Paese. Un dato che si inserisce nel più ampio quadro della necessità di una costante tutela dell’universo dei minori che ha portato alla stesura della relazione annuale dell’attività svolta dalla commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza dal titolo ‘Io ho diritto’. Oggi ho consegnato questa pubblicazione al presidente del Consiglio chiedendogli un incontro con la commissione così da provare a costruire quel ‘welfare per l’infanzia’ di cui, soprattutto adesso, si avverte più che mai la necessità. Spero di poter intavolare quanto prima questo progetto con il governo nell’interesse dei troppi bambini che quotidianamente si vedono negare i propri diritti”. Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it