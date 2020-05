(Agenzia Vista) Milano, 22 maggio 2020 Abbattimento stadio San Siro, non tutti i Milanesi sono d'accordo, il servizio Lo stadio San Siro non presenta alcun interesse culturale, lo ha stabilito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, rispondendo a una richiesta presentata dalla giunta del sindaco Beppe Sala. Molti Milanesi non sono d'accordo sull'ipotesi di abbattimento. Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev