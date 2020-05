(Agenzia Vista) Palermo, 23 maggio 2020 Strage Capaci, la polizia ricorda Falcone, Borsellino e gli agenti uccisi dalla Mafia 28 anni fa La Polizia di Stato ricorda gli Agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi , Claudio Traina i quali - insieme ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino - 28 anni fa sono stati trucidati dalla barbarie mafiosa. Tanto è stato fatto ma ancora molto resta da fare. È un dovere far vivere ogni giorno quel patrimonio di valori di legalità e giustizia che quei servitori della Stato, pagandolo con il sangue, ci hanno lasciato in eredità.Il loro coraggio e la loro forza d’animo possano fungere da guida per le giovani generazioni. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev