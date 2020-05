(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2020 Mattarella: "Falcone e Borsellino luci nelle tenebre" "La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell'ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità". L'ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video messaggio in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev