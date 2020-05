Strage Capaci, Milano ricorda Giovanni Falcone con musica e mazzi di fiori

Giornata della Legalità, Ricci (sind. Pesaro): “Continuiamo a combattere la mafia”

(Agenzia Vista) Pesaro, 23 maggio 2020 Giornata della Legalità, Ricci (sind. Pesaro): “Continuiamo a combattere la mafia” “Continuiamo a combattere la mafia” queste le parole di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, in occasione della giornata della Legalità in cui ha deciso di esporre un lenzuolo bianco dal Comune per ricordare i magistrati Falcone e Borsellino. Facebook Ricci Fonte: Agenzia Vista / ...