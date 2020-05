(Agenzia Vista) Milano, 24 maggio 2020 Gallera torna sulla gaffe: "Semplificavo il concetto, chi mi critica in cerca di visibilità" L'assessore Gallera torna sulla sua gaffe riguardo l'indice di contagio in Lombardia: "Capisco benissimo che ci siano blog fatti da pseudo-giornalisti in cerca di visibilità e di mostrare che esistono e anche eurodeputati in crisi di notorietà e di visibilità che fino a pochi mesi fa erano al centro del dibattito politico cittadino con pagine sui giornali che oggi sono un po' nell'oscurità e cercano tutte le occasioni perché un riflettore accenda le luci su di loro, ma anche in questo caso hanno commesso un grande errore", parte subito all'attacco Gallera. Hanno preso una grande toppa, come si dice. L'altro giorno ho cercato di semplificare il concetto delle Rt e delle R0, cioè l'indice della contagiosità. Il mio compito da assessore - dice - è di tradurre in modo semplice a tutti i cittadini come si sta diffondendo il virus, quali sono quindi gli strumenti che servono per evitare che si diffonda e la sua velocità" Fonte Facebook Giulio Gallera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev