Fase 2, Toti: “Da domani riaprono autonoleggi, Luna Park, centri Sociali”

Covid-19, 300 nuovi casi. Dato più basso da 29 febbraio, 92 morti

Roma, 25 mag. (askanews) - 300 contagiati, 92 morti e 1.502 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Dati che fanno, con cautela, ben sperare. E' la prima volta dal 29 febbraio che si registra un dato così basso di persone trovate positive, anche se i tamponi effettuati sono in calo rispetto ai giorni scorsi: oltre 20mila in meno rispetto a quelli di ieri. Il rapporto percentuale nuovi casi-nuovi ...