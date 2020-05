(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Carceri, Fico: "Stato investa su giovani, anche quelli in istituti minorili" Il videomessaggio di Roberto Fico per l'inaugurazione di una mostra all'Istituto penale per minorenni di Pontremoli: "Ho partecipato, seppur a distanza, all'inaugurazione di una mostra di opere realizzate dalle ragazze dell’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli. Ogni anno concludono il ciclo di laboratori artistici con un’iniziativa come questa. Vista l’emergenza che stiamo vivendo, hanno organizzato un evento online, un modo diverso per valorizzare il percorso seguito dalle ragazze. Sono convinto che progetti come questo, capaci di contribuire alla vita dei giovani, forniscano gli strumenti necessari per rientrare nella società." Fonte Facebook Roberto Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev