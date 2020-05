(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 maggio 2020 Coronavirus, Sassoli: "Momento giusto per rafforzare l'Ue" Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine del suo colloquio con la cancelliera Angela Merkel: "Siamo alla vigilia di un appuntamento molto importante che è la presentazione domani del piano di ricostruzione da parte della presidente von der Leyen in Parlamento europeo e anche di un incontro tra il governo e il Parlamento tedesco per l'avvio del semestre di presidenza dell'Unione europea. Noi siamo convinti che questa sia la stagione giusta per avviare le riforme necessarie, per mettere in condizione i nostri paesi di avere degli standard sul modello sociale e sui parametri economici sempre più omogenei" Fonte European Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev