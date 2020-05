(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Detenuti produrranno mascherine, Bonafede: "Percorso rieducativo percepito dalla società" Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede durante la firma a Roma del protocollo con il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri, per la produzione di mascherine nelle carceri: “Vogliamo cercare di creare nelle carceri un percorso rieducativo che possa essere percepito anche dalla società. Il lavoro dei detenuti è una delle priorità del ministero, perché lo consideriamo la strada maestra del percorso di riabilitazione e di cui beneficerà tutta la collettività, anche in questo momento di grave emergenza”. Fonte Facebook Alfonso Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev