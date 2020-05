(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2020 Dl rilancio, Gualtieri: "Manovra senza precedenti. Contiamo su Parlamento per migliorarlo" Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato: "Il dl Rilancio ha l'obiettivo duplice di affrontare la crisi rafforzando gli interventi già predisposti con precedenti e di fornire stimoli e interventi necessari del Paese. E' un provvedimento che, per ampiezza e risorse, è senza precedenti e d'altronde non poteva che essere così vista la portata della crisi che ha investito il Paese e la scelta del Governo di rispondere a questa crisi con interventi di stimolo economico consistenti e adeguati". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev