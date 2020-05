(Agenzia Vista) Milano, 26 maggio 2020 Divieto asporto dopo le 19 a Milano, i proprietari di locali in Corso Garibaldi: “Siamo rovinati” A Milano dopo le 19 sarà vietata la vendita per l'asporto di alcolici e super alcolici dai bar. I ristoratori lamentano che subiranno grosse perdite: “Almeno il 70%, visto il dimezzamento dei tavoli per rispettare le linee guida di sicurezza, almeno ora facevamo molto asporto.” Spiega il titolare di un bar in corso Garibaldi. “Prima hanno vietato i tavoli e concesso l’asporto e adesso chiudono l’asporto e dimezzano i tavoli, non sanno quello che fanno” dice un altro gestore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev