(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2020 Recovery fund, Gualtieri: "Bene proposta ambiziosa da Commissione Ue" Il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, durante il question time nell'Aula della camera dei deputati: "Abbiamo preso provvedimenti immediati per sostenere le famiglie e le imprese per l'impatto economico dell'epidemia e siamo impegnati nel predisporre un vero piano strategico per la ripresa che si colloca in un orizzonte che vede oggi, molto positivamente, la commissione Ue presentare una proposta ambiziosa di un grande strumento per sostenere l'Unione" / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev