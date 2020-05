(Agenzia Vista) Usa, 31 maggio 2020 30-05-20 SpaceX, tute da supereroi per i due astronauti Behnken e Hurley La NASA e SpaceX lanciano gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley alla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo tentativo di lancio della missione mercoledì 27 maggio è stato spazzato via a causa delle condizioni meteorologiche. Le tute spaziali dei due astronauti sono state disegnate dal costumista di Hollywood Jose Fernandez, famoso per aver creato gli abiti di molti film sui supereroi come “Wonder Woman”, “Wolverine”, “Batman vs. Superman”, e molti altri. / Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev