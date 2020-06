(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2020 Treu (Cnel) per uscire da questa crisi serve collaborazione di tutti “Il CNEL è disponibile sin da ora ad ospitare, nella propria sede, le parti sociali per avviare la discussione per la costruzione di un patto sociale che rilanci il Paese, di cui, con sfumature diverse, si discute in queste ore”. Ad affermarlo è Tiziano Treu, presidente del CNEL, il quale aggiunge: “Il prossimo 5 giugno ricorreranno due anni dall’insediamento della X Consiliatura del CNEL. In 24 mesi di attività, con rinnovato slancio, il CNEL ha svolto il compito assegnatogli dalla Costituzione riprendendo ad essere il luogo di confronto e di proposta sui maggiori temi della politica economica, del lavoro, delle politiche sociali, dell’ambiente, delle reti ed infrastrutture, delle politiche europee e internazionali”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev