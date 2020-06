(Agenzia Vista) Bologna, 01 giugno 2020

Fase 2, tra paura e incertezze tanta la voglia di partire per le vacanze estive. Il servizio

Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra regioni. “C’è tanta voglia di partire per le vacanze, in Italia ma anche all’estero”: a dirlo sono i titolari dell’agenzia Salvadori Viaggi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev