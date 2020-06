(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2020 Centrodestra in piazza a Roma, Meloni: "Governo sordo, abbiamo diritto di manifestare" Il centrodestra scende in piazza a Roma, in centinaia hanno seguito i leader di Lega, FdI e Forza Italia mentre sfilavano per le vie della capitale con un lungo tricolore. "Governo sordo, abbiamo diritto di manifestare" ha commentato Giorgia Meloni. / Facebook Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev