(Agenzia Vista) Codogno, 02 giugno 2020 Fase 2, Mattarella: "Da Codogno riparte Italia del coraggio" "Qui nella casa comunale di Codogno oggi è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. In una continuità ideale in cui celebriamo ciò che tiene unito il nostro Paese: la sua forza morale. Da qui vogliamo ripartire. Con la più grande speranza per il futuro". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso a Codogno per le celebrazioni del 2 Giugno. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev