(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Ambiente, Conte: "Transizione ecologica cifra culturale nostro impegno" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in videoconferenza alla presentazione del SOER, il rapporto sullo stato dell’ambiente in Europa e in Italia. / IspraTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev