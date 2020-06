(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Ue, Conte: "Fondi non tesoretto, piano rilancio va fatto con le opposizioni" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "La somma che ci mette a disposizione l'Europa non può essere considerata un tesoretto per il governo di turno, ma una risorsa messa a disposizione dall'intero Paese. Serve un progetto lungimirante". / youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev