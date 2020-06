(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2020 Sequestrati 49 cuccioli in arrivo dall'Ungheria, il servizio La polizia stradale ha fermato un furgone con targa ungherese che trasportava in maniera illecita 49 cuccioli di cane. Le bestiole saranno affidate, non appena verificate le loro condizioni di salute, tramite il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale Courtesy Udinews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev