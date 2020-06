(Agenzia Vista) Trento, 09 giugno 2020 'Ndrangheta, operazione della Polizia in Trentino-Alto Adige, 20 arresti E’ in corso da questa notte una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato di Trento con l’impiego di circa 200 uomini, coordinati dalla Procura della Repubblica -Direzione Distrettuale Antimafia-, diretta a disarticolare una locale di ‘ndrangheta, da anni operante a Bolzano, emanazione, seppur autonoma, della ndrina Italiano- Papalia di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria. Tra i 20 arrestati figurano anche esponenti di altre “famiglie” ndranghetiste appartenenti ai mandamenti ionico e tirrenico della Calabria. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev