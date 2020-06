(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2020 Dal Sud Sudan alla Colombia, l'UNHCR a lavoro per combattere il Covid-19 nel mondo L'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, sta lavorando in tutto il mondo per aiutare a combattere la diffusione del virus e aiutare le popolazioni di rifugiati e sfollati interni e le loro comunità ospitanti. Le immagini dal Sus Sudan, Libia, Colombia, Afghanista, Giordania, Panama, Brasile / Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev