Ue, Conte: "Su procedura negoziato difficile, non è strada spianata"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 giugno 2019 Ue Conte Su procedura negoziato difficile non e strada spianata Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue a Bruxelles: "Sulla procedura di infrazione c'è un negoziato, che non può che avvenire in termini confidenziali e riservati, altrimenti si rischia di pregiudicare gli interessi nazionali. L'obiettivo è di raggiungere un risultato positivo per l'Italia". / fonte FB Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev