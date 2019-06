Ue, Merkel: "Incarico per me, dico sempre di no" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 giugno 2019 "Sì, dico ancora "no". Dato che è una domanda che mi viene fatta spesso, vorrei anche aggiungere che sono un po' dispiaciuta che la mia parola non venga rispettata. Perchè l'ho detto spesso.” Così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante una conferenza stampa al termine dei due giorni di Consiglio europeo. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev