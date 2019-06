Conte: "Tutti i nostri sforzi orientati alla tutela della persona"

Il cane più brutto del mondo? E' il rasta Scamp The Tramp

Los Angeles, 22 giu. (askanews) - Il cane più brutto del mondo si chiama Scamp the Tramp, citazione da "Lilli e il vagabondo". E' un cane rasta, con dreadlocks naturali, mezza lingua costantemente di fuori, uno sguardo non proprio magnetico. Ma per la sua padrona, è il cane più bello e dolce del mondo. Scamp ha vinto il contest che ogni anno porta alla ribalta i cani più strani all'aspetto. Si è ...