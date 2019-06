Sea Watch3, l'appello della Commissione Ue: "Trovare soluzione per chi è ancora a bordo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 giugno 2019 Sea Watch3, la Commissione a Stati membri: "Trovare soluzione per chi è ancora a bordo" "Stiamo seguendo la situzione da vicino. La Commissione ricorda come la situazione dimostri che sono necessarie delle misure sostenibili nel Mediterraneo. La Commissione spinge gli Stati membri a prendere accordi temporanei in seguito allo sbarco per assicurare più prevedibilità per tutti coloro coinvolti nel salvataggio. Rinnoviamo il nostro appello agli Stati membri per facilitare e velocizzare questo processo. Nel frattempo facciamo appello anche per tenere a mente l'imperativo umanitario per contribuire a trovare una soluzione veloce per chi è a bordo della Sea Watch 3. Ringraziamo l'Italia per aver fatto sbarcare delle persone dalla nave per ragioni mediche ma una soluzione per le persone che si trovano ancora a bordo è necessaria.” Così una portavoce della Commissione Europea durante una conferenza stampa. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev