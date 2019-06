(Agenzia Vista) Losanna, 24 giugno 2019 Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, Conte: "Non è sogno solo di 2 città ma di intero Paese" SOTTOTITOLI Non riesco pensare a una offerta migliore di Milano-Cortina. Questo sogno olimpico non è soltanto il sogno di due città ma di un interno Paese, il nostro Paese. Non solo il Governo, ma anche le Regioni e le città sono pienamente impegnati nel progetto con tutte le garanzie. Signore signori, ci sottoponiamo con sicurezza al vostro giudizio. Grazie a voi per la vostra attenzione e considerazione. Porto i saluti del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervendo al Cio a Losanna che oggi voterà sull'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev