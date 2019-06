Salvini negli Usa, il video racconto del viaggio postato dal ministro sui social

Il boss della 'ndrangheta Morabito evaso dal carcere in Uruguay

Montevideo, 25 giu. (askanews) - La fuga rocambolesca del boss della 'ndrangheta Rocco Morabito dall'ex carcere centrale di Montevideo, in Uruguay insieme a tre altri detenuti fa infuriare le autorità italiane. Morabito, ricercato dal 1994 in vari paesi del sud America, stava aspettando l'estradizione in Italia per traffico di droga internazionale. Viveva in Uruguay sotto falsa identità ed era ...